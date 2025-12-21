アドマイヤクワッズは角馬場からCWコースを駆け抜けた。大江助手は「今朝の動きから充実した感じが伝わってきた。いい状態で出走できそうです」と好感触。前走デイリー杯2歳Sが内を突いて上がり3F最速34秒0で重賞初制覇を飾った。「前走で強い相手と戦って勝ち切ったことが収穫になった。ここも期待している」と力を込めた。