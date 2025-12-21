グッドピースは土曜朝、角馬場で体を動かした。高野師は「いつも通り、穏やかに調整を進められています」と自然体を強調する。調教後発表の馬体重は前走比2キロ減の464キロ。「前走（14キロ増）が増え過ぎていたかなと。追い切りの動きを見ても状態は上がっていると感じた。あとはジョッキーに任せます」と西村淳の手腕に託した。