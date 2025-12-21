アメリカのEV大手テスラのイーロン・マスクCEOに対する日本円でおよそ8兆円を超える巨額報酬をめぐり、東部デラウェア州の最高裁は報酬を有効とする判断を示しました。これはテスラが2018年に導入した当時の評価額で最大およそ560億ドル、日本円で8兆8000億円に上る成果連動型の株式報酬をめぐる裁判です。一部の株主が「巨額すぎる」として無効を訴え、去年1月の下級審ではこの主張が認められ、報酬案は無効とされていました。し