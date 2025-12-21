DeNAの牧が神奈川県厚木市内で、愛用する野球用具メーカー「シュアプレイ」主催のイベントに堀岡、鈴木2軍打撃育成コーチとともに参加した。トークショーで苦手な投手の話題なると「山崎（巨人）、高橋宏斗（中日）に今年新たに加わりました」と苦笑いしながら「中日の金丸投手」と続けた。今季8打数無安打2三振の完敗に終わり「真っすぐをはじけなかった。リーグ優勝に向け研究して打っていかないと」と力を込めた。また来