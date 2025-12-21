新潟2歳S1着以来の関東馬リアライズシリウスは午後0時40分に現地入りした。松本助手は「前回は行き帰りで馬運車に乗ろうとしなかったけど、今回の行きはすんなり乗りました」と頬を緩ませた。「プラス体重になりそうで調子は戻ってきましたね。金曜の調教では右回りでもすんなり手前を替えていました」と上昇気配を伝えた。