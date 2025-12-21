お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子（33歳）が、12月20日に放送されたバラエティ番組「今田＆中山の！ なんで結婚したの？」（フジテレビ系）に出演。夫・ジーザスとの出会いやプロポーズについて語った。“結婚”をテーマにした番組にゲスト出演した信子は、2020年に一般男性の通称・ジーザスと結婚。プロポーズについて聞かれると、「家で一緒に昼寝してたんすよ。起きたら『なんかオレ、夢見た』って言われて。『なに〜？』