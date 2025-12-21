芝クッション値9.1＝標準※土曜午前7時30分、含水率＝芝G前13.8％、4角12.7％ダートG前6.9％、4角5.3％※土曜午前5時30分。芝は直線、内側に若干の傷みがあるが全体的に良好。朝から夕方まで雨予報で、外差しが決まりそう。ダートは脚抜きが良くなり先行有利だ。