ロッテの鈴木と中森が、中山競馬場で開催された「スペシャルトークショー＆サイン入りグッズ抽選会」にゲスト出演した。この日の中山メインレースは「ターコイズステークス」。鈴木が1番人気のウンブライル、中森は10番人気のソルトクィーンを1着予想した。結果はウンブライルが12着。ソルトクィーンは惜しくも3着に終わったが、実は中森は単勝だけでなく、複勝も購入しており、自身の馬券初購入で初的中となった。中森は3日に