◇フィギュアスケート全日本選手権女子の選手たちが、21日のフリーに向けて公式練習で調整した。SPで首位発進した坂本は曲かけの途中でリンクのゴミを拾う余裕を見せつつ、ノーミスで滑りきり「（調子は）悪くない」と充実の表情。3位の中井と6位の渡辺はトリプルアクセルを着氷し、4位の千葉は「ロミオとジュリエット」をミスなく滑り終えた。年齢制限で代表資格がないジュニア年代ながら2位の島田、5位の岡もトリプルア