◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）アイスダンスの“りかしん”こと紀平梨花、西山真瑚組が全日本デビューを飾った。結成からまだ3カ月もたっていない中、ツイズルやリフトで会場を沸かせ、57・44点で3位発進。11月に臨んだ全日本選手権予選会のスコアを上回ることはできなかったが、西山は「思い切り楽しんで滑りたいと思っていた。それができてホッとしている」と振り返った