楽天の三木監督が来季2年目を迎える宗山に「主力選手として、しっかりチームの顔としてプレーしてもらいたい」と求めた。1年目の今季は遊撃のレギュラーとして122試合に出場し、規定打席にも到達。指揮官は「余裕が出ないように彼の気持ちも引き締めさせながら」と2年目のジンクスに注意を向けながらも「対応力が凄く高いから、今年経験したことを来年のスタートから発揮してくれたら数字も必ず上がる」と期待を口にした。○