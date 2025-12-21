◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）ペアSPで“りくりゅう”こと三浦、木原組が84.91点で首位発進した。6分間練習中に三浦の左肩が外れるアクシデントがあったが、肩を入れ直して激痛に耐えて演技し「（肩が）外れなくて良かった」と安堵（あんど）の涙を流した。木原も「よくやったね」とねぎらった。非公認ながら22年北京五輪金メダルの隋文静、韓聡組（中国）の世界歴代