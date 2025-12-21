西武の西口監督が、来季が2年目となる育成左腕・冨士に期待を寄せた。スリークオーター気味の独特なフォームが特長で「（1軍の戦力として）可能性がゼロじゃないと思う。投げ方も独特で制球力も悪くない。楽しみな投手の一人なのは間違いない」。直球は最速151キロで、台湾でのアジアウインターリーグでも3試合で防御率1・17と好投。10月のドラフト会議では5学年上の兄・隼斗（日本通運）がロッテから5位指名され兄弟でプロ野