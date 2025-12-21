ボクシング世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が２０日、都内の所属ジムで公開練習を行った。バンタム級転向初戦で、大みそかにＷＢＡ挑戦者決定戦として同１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝と戦うが「５階級制覇に挑戦するだけでも大きなこと」と、胸を高鳴らせた。１７日には同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が元世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（４