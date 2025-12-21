「ラグビー・全国大学選手権・準々決勝、京産大２６−２４東海大」（２０日、ヤンマースタジアム長居）準々決勝４試合が行われ、京産大（関西２位）がラストプレーでの劇的な逆転劇で、東海大（関東リーグ戦１位）を２６−２４で撃破した。５連覇を目指す帝京大（関東対抗戦４位）は筑波大（同２位）に３６−０で快勝。早大（同３位）は天理大（関西１位）を２６−２１で、明大（関東対抗戦１位）は関学大（関西３位）を４６−