◇フィギュアスケート全日本選手権第2日（2025年12月20日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、男子ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）がフリー2位の183・68点を出し、合計287・95点で2連覇を達成した。銀メダルだった22年北京大会に続き2大会連続となる五輪出場権を獲得。2位の佐藤駿（21＝エームサービス・明大）も代表入りを確