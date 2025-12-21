▼2着リラボニート（丹内）うまく立ち回れた。力をつけている。勝てなくて悔しいです。▼3着ソルトクィーン（富田）決め手がある馬で、前が空いてからは伸びてきてくれた。ここまで仕上げてもらっただけに、勝てずに申し訳ない。▼11着ボンドガール（津村）ゲートを出てくれて良い感じで折り合いがついたけど、内有利で前が残る流れだった。悔しいです。▼12着ウンブライル（ルメール）スタートはいつも通り遅くて、後ろか