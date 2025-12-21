中山が目をギラつかせた。大勢と参加したトークショー。色紙に記した来季の目標は「ライト奪取」だ。「来シーズンは開幕から名前の通りライトを守って、ずっと守っていられるように頑張ります」。右翼手の高橋由伸やイチローのような選手へ成長してほしいという願いを込めて「礼都（らいと）」と名付けられた２３歳が、右翼での開幕スタメンを狙いに定めた。５年目の今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多１０３試合出