全国高校駅伝大会（２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）のエントリーリストが２０日、発表された。男子の浜松日体は２０位以内を目標に掲げた。スタートから流れをつくる。７区間中最長１０キロの１区には県大会では４区を走った佐藤瑞城（３年）が抜てきされた。「区間２０位以内が目標。後半が得意なので７キロ過ぎから上げていきたい」と、コース攻略のイメー