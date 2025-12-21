全国高校駅伝大会（２１日・たけびしスタジアム京都発着、男子７区間４２・１９５キロ、女子５区間２１・０９７５キロ）のエントリーリストが２０日、発表された。３年連続出場の浜松市立はエース・大谷芽以（３年）が１区で区間１ケタ順位を狙う。県女子長距離のエースが都大路を疾走する。浜松市立の大谷芽が、エースが集う１区で全国の強豪に再挑戦だ。昨年はトップに１分１秒離され、区間２４位に終わり、チームも２９位に