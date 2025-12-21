地方移住において、「家賃が下がる」「生活費が浮く」といった経済的なメリットを期待する声も多く聞かれますが、現実は必ずしも計算通りにはいきません。光熱費や地域の維持費など、都会では想定しなかった出費が家計を圧迫することも珍しくないのです。それでもなお、多くの移住者が満足感を得ているのはなぜなのでしょうか。ある家族のケースをみていきます。「話が違う！」憧れの地方暮らし、最初の冬に届いた衝撃の請求書「正