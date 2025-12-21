2歳オープン特別は4番人気コラルリーフ（牝2＝佐藤悠、父ビッグアーサー）が外から豪快に差し切った。五分のスタートから後方に待機すると、直線で末脚を爆発。鮫島駿は「追い切りで感触を確かめて、それを生かすことができた」と満足げ。開業初年度で21勝目となった佐藤悠師は「競馬を教えてきたのが今日につながった。2歳で5走してくれているので、ゆっくりさせたい」と今後の見通しを語った。