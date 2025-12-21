5番人気デュガ（セン6＝森秀、父プラクティカルジョーク）が逃げ切り、オープン特別初勝利を飾った。初コンビだった坂井は「素晴らしいスピードがある。それを生かす形でよく粘った」と相棒を称える。23年7月以来の勝利。森秀師は「去勢してから前向きになって、いい感じに来られている」と満足げに語った。