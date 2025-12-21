◇プロボクシング全日本新人王決定戦ミドル級5回戦〇佐々木革TKO4回1分21秒テイラー海（2025年12月20日東京・後楽園ホール）東西代表による12階級で争われた。MVPはライト級の出畑力太郎（18＝マナベ）が獲得。技能賞はフェザー級の謝花海光（20＝M・T）、敢闘賞はスーパーバンタム級の市原涼（23＝黒潮）が選ばれた。元アジア2冠王者・佐々木尽の弟・革（かく、20＝八王子中屋）は、ミドル級でKO勝利し、兄超えを果