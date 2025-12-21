2歳オープンの争いは初ダート起用の6番人気ロックターミガン（牡＝石坂、父シスキン）が526キロの巨体を揺らして逃げ切った。松山は「返し馬の段階でダートもしっかり走れると思った。スタートが良かったし、しぶとく強い競馬だった」とにっこり。