阪神5R・新馬戦（芝1600メートル、牝馬限定）は8番人気の伏兵スピナーリート（須貝、父キズナ）が先手を奪って押し切った。手綱を取ったフローレン・ジェルー（39＝フランス）はJRA32戦目の騎乗で念願の初勝利。「スタートが良くて、スッといい位置を取れた。道中リラックスして追い出してからの反応も良かった」とレースを振り返り、お立ち台での歓声には「世界中を見渡してもこんなに素晴らしいファンはいない。日本の競馬は