阪神6R・新馬戦（ダート1800メートル）は最内枠から好位で進めた4番人気メイショウコマチ（牝＝千田、父ルヴァンスレーヴ）が4角で馬群の外に持ち出すと、力強く伸びて差し切った。太宰は「返し馬から雰囲気が良かった。砂をかぶっても上手に走れたし、直線で外に出してからの反応も良かった。楽しみな馬です」と満面の笑みで語った。