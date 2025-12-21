漫才日本一決定戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」が２１日、都内で開催され、テレビ朝日系（後６・３０）で放送される。準決勝を勝ち抜いた９組と、同日午後に行われる敗者復活戦１組による１０組で頂点を争う。デイリースポーツの東西担当記者が大激戦の結末を予想。西担当記者は５年連続決勝進出の真空ジェシカを本命に挙げた。５年連続の決勝進出を果たした真空ジェシカを本命に推す。川北の独特な世界観と特異なキャラクタ