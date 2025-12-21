クリスマスは、子どもにとって心躍る季節ではないでしょうか。特別な時間だからこそ、子ども同士の価値観の違いや家庭環境の差が表面化し、思わぬトラブルに発展することもあるようです。エピソード1：＜クリスマス会トラブル＞予算500円！手作りプレゼントにがっかりAさんは4年生の娘のスズ（仮名）と友だち4人で自宅でクリスマス会を行いました。予算500円のプレゼント交換は、子どもたちにとって一番の楽しみでした。シュシュや