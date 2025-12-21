巨人・大勢投手（２６）と中山礼都内野手（２３）が２０日、都内でトークショーを開催。来年３月開催のＷＢＣに出場する野球日本代表「侍ジャパン」の有力候補でもある大勢は、長いシーズンを乗り越えるために「健康」を来季の目標に掲げた。２３年の前回大会でも世界一に貢献した大勢。ＷＢＣへ「選ばれたら考えます」と具体的な言及は避けたが、各国でメジャーのトップ選手が出場表明する中で「常にそういうところに選ばれる