ＤｅＮＡ・鈴木尚典２軍打撃コーチ（５３）が２０日、牧秀悟内野手（２７）に来季の三冠王獲得を指令した。巨人・岡本やヤクルト・村上がメジャー挑戦を目指す中、日本球界を盛り上げるスラッガーとして大きく期待。「阪神の佐藤選手らと、三冠王を争ってもらいたい」とゲキを飛ばした。来季がプロ６年目。最も脂の乗る時期を迎える牧に、「野球選手として一番いい年齢に差しかかっている」と鈴木コーチ。「打点、ホームラン。