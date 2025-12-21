阪神の今朝丸裕喜投手（１９）が２０日、目標の選手である才木に、“弟子入り”を申し出ていることを明かした。「ＳＧＬで練習すると言っていたので、キャッチボールとかをお願いしました」。憧れの存在から多くのことを吸収したい。入団時から、同じ高卒で高身長の右腕を目標に掲げていた。シーズン中も残留練習で一緒になった際は積極的に話しかけ、助言をもらっていた。今朝丸のオフのテーマは、直球の質と制球力を上げるこ