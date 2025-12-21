巨人・大勢投手（２６）と中山礼都内野手（２３）が２０日、都内でトークショーを開催。中山は外野でのゴールデングラブ賞獲得を目標に見据えた。今季途中から外野に挑戦し、トークショーでは自身の名前にちなみ「ライト奪取」と定位置確保を宣言。外野守備については「まだまだ足りないところだらけ」としながらも６個の補殺はリーグトップタイの数字だ。ゴールデングラブ賞にも「やるからには取れたらうれしい」と意欲を見せ