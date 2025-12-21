◇ラグビー全国大学選手権準々決勝（2025年12月20日秩父宮）関東対抗戦王者・明大が関西リーグ3位の関学大を46―19で下した。前半はリードを許すなど苦しい展開が続いたが、22―19で迎えた後半25分以降に4連続トライ。途中出場で2トライを挙げたHO高比良恭介（2年）は「ビースト（リザーブ陣の総称）として良い仕事ができた」と振り返った。神鳥裕之監督は「厳しい時間帯もあったけど対抗戦を勝ち抜いた経験が出た」と安