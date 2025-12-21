巨人・大勢投手（２６）が２０日、東京・吉祥寺エクセルホテル東急で行われたトークショーに登壇。ファンに１年間の感謝を伝えるとともに、来年３月に開幕するＷＢＣについても思いを語った。２０２３年のＷＢＣでは、２年目ながら日本代表に選出。本戦では１次ラウンドと準々決勝以降すべての試合に出場し、決勝も７回を無失点に抑えて優勝に貢献した。だが、直後にチームに合流すると、上肢のコンディション不良で６月末か