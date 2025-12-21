阪神・桐敷拓馬投手（２６）が、富田蓮投手（２４）とともに２０日に「リアルｔｏｓｓ野球盤ｉｎ高槻市」にゲスト出演した。抽選で選ばれた小学４〜６年生５人組の５チームがトーナメントで対決。決勝で登場した桐敷は昨オフに続いてホームランを放ち「２年連続なのでよかったです。オフシーズンしかできないので、楽しかったです」と笑顔で汗をぬぐった。今オフはハワイへのＶ旅行には参加せず、鍛錬を積んでいる。１８日には