ボクシングの元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者・内山高志氏と元ＷＢＯ同級王者・伊藤雅雪氏によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「内山・雅雪ＮＯボクシングＮＯライフ」で注目の一戦を取り上げた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は２７日にサウジアラビア・リヤドでＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）と防衛戦で激突する。内山氏は「俺ぶっちゃけ、そんな興味ない。もう１００％井上だなって