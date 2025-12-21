日本バレーボール協会（ＪＶＡ）の川合俊一会長や職員に関する一連の騒動に対し、説明責任を求める声が上がっている。１８日発売の週刊文春は川合会長が「ＪＶＡ会長としての講演料を自身の個人事務所で受け取っていた」と報道。職員については代理店に「商品券を求めてきた」と伝えたことで波紋が広がっている。これに川合会長がすぐさま反論。１７日にはインスタグラムで「この度の私の記事に関しまして、、、事実無根です