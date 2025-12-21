阪神・近本光司外野手（３１）がこのほど、今季限りで引退した原口文仁氏（３３）への知られざる思いを語った。近本にとって同氏は尊敬する先輩の一人。涙した引退セレモニーを振り返り、７年間で影響を受けた言葉や姿勢についても明かした。シーズン最終戦となった１０月２日、甲子園でのヤクルト戦。ウイニングボールはくしくもリーグ優勝の時と同じく、近本の元に飛んできた。優勝の瞬間は「ホッとした」感情だったが、それ