◆りそなＢ２リーグ第１４節静岡７９―７３岩手（２０日、静岡市中央体育館）ベルテックス静岡が岩手との第１戦を７９―７３で制し、連敗を１１で止めた。昨季に続き、前節から特別指定選手として加入したＰＧ山本愛哉（２１）が途中出場でチーム最多、キャリアハイとなる１８得点、５アシストで攻撃をけん引。ホームで３勝目、静岡市中央体育館で今季初勝利を挙げた。年内最後のホーム２連戦の初戦で、暗いトンネルから抜け