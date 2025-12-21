阪神の富田蓮投手（２４）が２０日、桐敷拓馬投手（２６）と大阪府高槻市の萩谷総合公園野球場で行われた「リアルｔｏｓｓ野球盤」に参加し、小学生と交流した。決勝ではチームに加わり、富田は４打数３安打２打点と大活躍だった。ただ、プロの１軍戦では３年間で７打席に立ちいまだノーヒットで、「打ちたいですね、ヒット」とプロ初安打に意欲を燃やす。「伊原さんがあんなに早く打ったので」と開幕前には一緒に打撃練習もし