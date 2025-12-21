阪神・掛布雅之ＯＢ会長（７０）が２０日、高島屋大阪店で「野球殿堂入り記念掛布雅之展」のトークショーを行い、球団初のセ・リーグ連覇による新たな猛虎伝説に期待を寄せた。創設９０周年の節目となった今季は、甲子園で「レジェンドデー」が度々開催されて名だたるＯＢが参加。来季に向けては「連覇したら、この選手たちだけだからね。何年かたてばこのメンバーがまさにレジェンドになる。そういう野球を２年かけてやらなき