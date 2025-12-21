井上監督が26年の目標に「チーム500得点」を掲げた。バンテリンドームにホームランウイングが設置される来季。「本塁打より、得点を増やさないと。500を目指す」と誓った。今季はリーグ最下位の403得点で、首位のDeNAは510。メジャー通算164発のサノ（前エンゼルス）の獲得にも動いており、強竜打線の復活を目指す。この日は岐阜県可児市内で野球教室に参加し、小中学生を指導。「原点を思い出した感じ。中日に憧れてほしい」