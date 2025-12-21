阪神の大山悠輔内野手が１９日（日本時間２０日）、３１歳の誕生日を迎え「チャレンジ」をテーマに掲げた。プロで年齢を重ねていく中で経験、実績を積み上げてきたが「個人としては悔しいシーズン。もっと、もっとやりたい」とキッパリ。走攻守で変化を恐れず、キャリアハイの成績を狙う。不動の５番として戦った１年。藤川監督もＭＶＰと評価したが、個人の成績には悔しさが残る。１４１試合の出場で打率・２６４、１３本塁打