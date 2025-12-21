広島・佐々木が広島市内でトークショーに参加し、青学大の先輩でレッドソックス・吉田から太鼓判を押されたと明かした。「どんどん打ちにいくスタイルはいいと思うよ、と」前日19日に都内で吉田とのトークショーに参加した際に、メジャーでの経験談を聞かせてもらった。「レベルが上がるにつれて、どんどんストライクを取りに来るし、追い込まれたら厳しくなる」。佐々木は今季187打席のうち43打席で初球打ちも、打率は・225