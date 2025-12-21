ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が２０日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場で行われた「第３回夢道場ドリームフェスタ２０２５」に参加し、大阪桐蔭ＯＢたちとの同窓対決を心待ちにした。２０１２年にバッテリーを組んで甲子園で春夏連覇を果たしたオリックス・森に加え、１８年甲子園春夏連覇メンバーの中日・根尾、藤原ら大阪桐蔭のスターが集結。同じグラウンドで汗を流した者同士、思い出話に花を咲かせた。「改めて頑張らない