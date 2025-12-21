来季Ｊ３に降格する山口がＪ２今治のＦＷ藤岡浩介（３１）の獲得に乗り出していることが２０日、分かった。山口県出身で宮崎・日章学園高から２０１３年に当時Ｊ２の岡山入り。２２年にＪ３岐阜に移り、２４年には１９得点でＪ３得点王となった。今治に加入した今季はリーグ戦２０試合（先発２試合）で無得点に終わったが、ＹＢＣルヴァン・カップ１次ラウンドでは徳島、Ｃ大阪から得点を挙げた。山口は総得点がリーグで４番