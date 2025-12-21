Ｊ３高知の来季新監督に、Ｊ２に降格した新潟でコーチを務めている吉本岳史氏（４７）が就任する方向であることが２０日、複数の関係者の話で分かった。吉本氏は２０２２〜２４年まで高知を率いていた。９月から指揮を執っていた白石尚久監督（５０）は退任するという。高知県出身の吉本氏は水戸や横浜ＦＣなどでプレーし、現役引退後は指導者に転じた。２０年に当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）だった高知のコーチに就任