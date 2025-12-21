ブンデスリーガ 25/26の第15節 ライプチヒとレーバークーゼンの試合が、12月21日02:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはコンラッド・ハーダー（FW）、ロムロ（FW）、ティディアム・ゴミス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ヨナス・ホフマン（MF）、マー