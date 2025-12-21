プレミアリーグ第17節が20日に行われ、トッテナム・ホットスパーとリヴァプールが対戦した。トッテナムは直近のリーグ戦5試合で1勝1分け3敗と不調に陥っている。前節のノッティンガム・フォレスト戦では0−3と完敗を喫しており、上位浮上へこれ以上の足踏みは避けたい。この試合を復調への足がかりとしたいところだった。一方のリヴァプールは、9日のチャンピオンズリーグでインテル、13日の前節はブライトンにそれぞれ勝利